United Cup. Австралия проиграла Польше, Бельгия, Швейцария и США вышли в 1/2 финала
Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста.
United Cup
Сидней, Перт, Австралия
2 января – 11 января 2026
Призовой фонд – 11 806 190 долларов
Открытые корты, хард
1/4 финала
США – Греция – 2:1
Коко Гауфф (США) – Мария Саккари (Греция) – 6:3, 6:2
Тэйлор Фриц (США) – Стефанос Циципас (Греция) – 4:6, 5:7
Коко Гауфф / Кристиан Харрисон (США) – Мария Саккари / Стефанос Циципас (Греция) – 4:6, 6:4, 10:8
Швейцария – Аргентина – 2:1
Белинда Бенчич (Швейцария) – Солана Сьерра (Аргентина) – 6:2, 6:2
Стэн Вавринка (Швейцария) – Себастьян Баес (Аргентина) – 5:7, 4:6
Белинда Бенчич / Якуб Поль (Швейцария) – Мария Лурдес Карле / Гидо Андреоцци (Аргентина) – 6:3, 6:3
Бельгия – Чехия – 2:1
Зизу Бергс (Бельгия) – Якуб Меньшик (Чехия) – 6:2, 7:6(4)
Элиза Мертенс (Бельгия) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 5:7, 6:1, 7:5
Грет Миннен / Сандер Жилль (Бельгия) – Линда Фрухвиртова / Далибор Срвчина (Чехия) – 7:6(13), 3:6, 3-10
Австралия – Польша – 1:2
Алекс де Минаур (Австралия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:4, 4:6, 6:4
Майя Джойнт (Австралия) – Ига Швентек (Польша) – 1:6, 1:6
Сторм Хантер / Джон-Патрик Смит (Австралия) – Катажина Кава / Ян Зелиньский (Польша) – 4:6, 0:6