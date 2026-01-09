United Cup. Австралия проиграла Польше, Бельгия, Швейцария и США вышли в 1/2 финала

В Австралии стартовал плей-офф United Cup.

Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста.

United Cup

Сидней, Перт, Австралия

2 января – 11 января 2026

Призовой фонд – 11 806 190 долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала

США – Греция – 2:1

Коко Гауфф (США) – Мария Саккари (Греция) – 6:3, 6:2

Тэйлор Фриц (США) – Стефанос Циципас (Греция) – 4:6, 5:7

Коко Гауфф / Кристиан Харрисон (США) – Мария Саккари / Стефанос Циципас (Греция) – 4:6, 6:4, 10:8

Швейцария – Аргентина – 2:1

Белинда Бенчич (Швейцария) – Солана Сьерра (Аргентина) – 6:2, 6:2

Стэн Вавринка (Швейцария) – Себастьян Баес (Аргентина) – 5:7, 4:6

Белинда Бенчич / Якуб Поль (Швейцария) – Мария Лурдес Карле / Гидо Андреоцци (Аргентина) – 6:3, 6:3

Бельгия – Чехия – 2:1

Зизу Бергс (Бельгия) – Якуб Меньшик (Чехия) – 6:2, 7:6(4)

Элиза Мертенс (Бельгия) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 5:7, 6:1, 7:5

Грет Миннен / Сандер Жилль (Бельгия) – Линда Фрухвиртова / Далибор Срвчина (Чехия) – 7:6(13), 3:6, 3-10

Австралия – Польша – 1:2

Алекс де Минаур (Австралия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:4, 4:6, 6:4

Майя Джойнт (Австралия) – Ига Швентек (Польша) – 1:6, 1:6

Сторм Хантер / Джон-Патрик Смит (Австралия) – Катажина Кава / Ян Зелиньский (Польша) – 4:6, 0:6