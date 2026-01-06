Руне о том, сможет ли Джокович выиграть 25-й «Шлем»: «Когда речь идет о Новаке, нет ничего невозможного»

Хольгер Руне о 25-м «Шлеме» Джоковича: нет ничего невозможного.

15-я ракетка мира Хольгер Руне ответил на вопрос, сможет ли Новак Джокович выиграть 25-й турнир «Большого шлема».

«То, что делает Новак, впечатляет. На каждом турнире он как минимум доходит до полуфинала, а люди все равно обсуждают, когда он остановится. С Новаком никогда не знаешь. То, что он делает, уже кажется невозможным.

Если бы вы спросили меня о любом другом игроке его возраста, я бы сказал, что это невозможно. Но когда речь идет о Новаке, нет ничего невозможного».

