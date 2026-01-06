Дэвенпорт о включении Серены в пул допинг-тестирования: «Ты возвращаешь свое имя в этот список только в том случае, если настроена серьезно»

Линдсей Дэвенпорт и Даниэль Коллинс считают, что Серена вернется в тур.

Трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Линдсей Дэвенпорт и 62-я ракетка мира Даниэль Коллинс порассуждали о возможном возвращении Серены Уильямс .

В декабре 44-летнюю американку включили в пул допинг-тестирования – по правилам она сможет вернуться в тур через шесть месяцев. Позже Серена опровергла информацию о скором возобновлении карьеры.

Дэвенпорт: «Ты возвращаешь свое имя в этот список только в том случае, если настроена серьезно. Ты не хочешь, чтобы к тебе могли прийти с проверкой в любое время. Наверное, для нее это стало небольшим сюрпризом – пришлось снова возвращаться в эту программу».

Коллинс: «Определенно. Я не могу представить, чтобы она просто решила записаться на допинг-тестирование для галочки».

Дэвенпорт: «Нужно учитывать, что ты обязан каждый день указывать час, в течение которого они могут прийти и постучать к тебе в дверь – хоть в шесть утра, в любое время. Поэтому, будучи мамой двоих детей и бизнесвумен, ты не станешь добровольно идти на это, если не настроена всерьез».

Коллинс: «Я, если честно, надеюсь, что она вернется. Мне так и не довелось сыграть с ней в паре. Серена, если ты это смотришь, мы можем дебютировать вместе, а потом пойти в караоке-бар», – сказали теннисистки в эфире Tennis Channel.