Хачанов о ментальном здоровье: «Слава богу, в этом плане у меня все достаточно стабильно»

Карен Хачанов: с ментальным здоровьем у меня все достаточно хорошо.

17-я ракетка мира Карен Хачанов рассказал о состоянии своего ментального здоровья перед стартом сезона-2026.

«Слава богу, в этом плане у меня все достаточно стабильно. Конечно, нет предела совершенству: всегда можно быть еще сильнее психологически. Но и тренер, и команда отмечают, что с этим у меня все достаточно хорошо.

Я никогда не сдаюсь, всегда борюсь до конца, даже в самых тяжелых моментах. Иногда получается, иногда нет, но работать над психологической устойчивостью можно бесконечно», – приводит слова Хачанова РИА Новости.

Россиянин начнет сезон в одиночке на турнире в Гонконге. Во втором круге он встретится с Майклом Ммо .

