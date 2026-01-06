«Это был просто честный комментарий от честного человека 👌». Стаббс – на слова Гауфф о слабой поддержке американских болельщиков

Ренне Стаббс: то, что сказала Гауфф об американских болельщиках, не было неправдой.

Экс-первая ракетка мира в паре Ренне Стаббс высказалась о критике в адрес двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» Коко Гауфф за слова о недостаточной поддержке со стороны американских болельщиков.

Ранее американку также поддержал Тэйлор Фриц .

«Гауфф – одна из самых достойных и порядочных людей в нашем спорте во многих смыслах. Она усердно работает, невероятно уважительно относится ко всем вокруг – к соперникам, медиа, болельщикам и так далее. То, что она сказала, не было неправдой – это был просто честный комментарий от честного человека 👌», – написала Стаббс в соцсети.