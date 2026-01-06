Вероника Кудерметова: «Хочется иметь в своем багаже олимпийскую медаль»
Вероника Кудерметова: олимпийская медаль – это моя цель.
30-я ракетка мира Вероника Кудерметова рассказала, что хочет завоевать олимпийскую медаль.
«Да, конечно, это моя цель. Хочется иметь в своем багаже олимпийскую медаль. В прошлый раз меня просто не допустили по политическим соображениям, и никто не захотел помогать – я имею в виду не с нашей стороны, а из-за рубежа. На следующей Олимпиаде, конечно, хочется участвовать и выиграть медаль», – приводит слова Кудерметовой РИА Новости.
Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.
