Серена поделилась семейным фото со свадьбы Винус
Серена Уильямс выложила семейное фото со свадьбы Винус.
23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс опубликовала фото с мужем Алексисом Оганяном и дочками со свадьбы сестры.
В декабре Винус вышла замуж за актера Андреа Прети.
«Радость не всегда кричит, иногда она шепчет. Важно наслаждаться прекрасными моментами... Мне очень нравится эта фотография, поэтому я захотела поделиться ею с вами 🫶🏿», – написала Серена в соцсети.
