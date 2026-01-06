Серена поделилась семейным фото со свадьбы Винус

Серена Уильямс выложила семейное фото со свадьбы Винус.

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс опубликовала фото с мужем Алексисом Оганяном и дочками со свадьбы сестры.

В декабре Винус вышла замуж за актера Андреа Прети.

«Радость не всегда кричит, иногда она шепчет. Важно наслаждаться прекрасными моментами... Мне очень нравится эта фотография, поэтому я захотела поделиться ею с вами 🫶🏿», – написала Серена в соцсети.

