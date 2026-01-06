Жоао Фонсека: «Каждый тяжелый день напоминаю себе, что у меня есть мечта – стать №1»

Жоао Фонсека: напоминаю себе, что у меня есть будущее и мечта – стать № 1 в мире.

29-я ракетка мира Жоао Фонсека рассказал о главной цели в карьере.

19-летний бразилец планирует начать сезон на турнире в Аделаиде. Ранее он снялся с ATP 250 в Брисбене из-за травмы спины.

«Это так необычно – когда выигрываешь титулы и постоянно ездишь с турнира на турнир, из страны в страну, толком не успеваешь насладиться результатом. После окончания сезона у меня было две недели отпуска, я немного отдохнул и обдумал все, что произошло. Удивительно видеть, чего я достиг, но я всегда хочу большего.

Каждый тяжелый день, когда я устаю или даже не хочу браться за ракетку, напоминаю себе, что у меня есть будущее и мечта – стать № 1 в мире. Это очень сложно, немногие на это способны. Сохранять настрой и продолжать усердно работать – именно это меня мотивирует в трудные и хорошие дни. В этом вся суть», – сказал Фонсека в подкасте Inside-In.

