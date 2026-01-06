Кириос о том, почему продолжает играть: «Деньги – это не все, но они часть мотивации»

Ник Кириос: думаю, что на корте я все еще могу что-то показать.

Финалист «Уимблдона»-2022 Ник Кириос рассказал, почему продолжает играть в теннис.

Сегодня он уступил 58-й ракетке мира Александару Ковачевичу в первом круге турнира в Брисбене – 3:6, 4:6. Австралиец провел первый официальный одиночный матч с марта 2025 года.

– Вы говорите о том, что стараетесь делать все возможное и хотите радовать зрителей, при этом честно оцениваете свое тело и понимаете, что после всех этих травм уже не сможете быть тем, кем были раньше. Что сейчас мотивирует вас выходить на корт и продолжать играть на турнирах? Ведь мотивация – это не только деньги, в жизни есть вещи гораздо важнее. Что заставляет вас продолжать и выкладываться на матчах?

– Да, это интересный вопрос. Раньше я выигрывал этот турнир, а теперь просто выхожу и проигрываю – в этом нет ничего постыдного. Думаю, сейчас люди боятся этого, боятся выйти и сыграть ниже своего уровня.

Даже если я выхожу на корт и снова проигрываю тому, кому, по мнению большинства фанатов, проигрывать бы не следовало – я не боюсь поражения. Сегодня выйти на корт было нелегко, так как я понимал, что, возможно, не чувствую себя на все 100 %. Может быть, я был в роли явного аутсайдера, особенно учитывая, что этот парень только что завершил свой самый успешный сезон.

Конечно, деньги – это не все, но они часть мотивации. Мои родители не были богатыми, и это мотивирует меня продолжать зарабатывать и показывать свой лучший теннис. В этом нет ничего постыдного.

Я провел отличный месяц – играл на турнирах и выставках. Я доказал себе, что могу выходить и зажигать публику, выигрывать матчи в парах с Танаси [Коккинакисом]. Мы все еще можем показывать результат. Будет ли это на самых больших аренах – не знаю. Скорее всего, нет. Но я думаю, что на корте я все еще могу что-то показать, – сказал Кириос на пресс-конференции.

