«Синнер возьмет только один титул за сезон». Рублев сделал смелый прогноз на 2026-й

Теннисисты сделали смелые прогнозы на 2026-й.

Игроков на турнире в Гонконге попросили сделать смелые прогнозы на 2026 год.

Шан Цзюньчэн : «Слишком много сильных игроков. Думаю, Жоао Фонсека выиграет «Мастерс».

Гэбриэль Диалло : «Канадец выиграет «Мастерс».

Лоренцо Музетти : «Появится новый чемпион турнира «Большого шлема». Надеюсь, это буду я».

Александр Мюллер : «Кто-то выиграет «Шлем», но это будет не Алькарас и не Синнер ».

Карен Хачанов : «За последние два года Янник и Карлос выиграли все «Шлемы», так что мой смелый прогноз – в этом году турнир «Большого шлема» возьмет кто-то помимо них».

Лоренцо Сонего : «К концу сезона я буду в топ‑20 рейтинга. Вот мой прогноз. Я уверен в себе» (смеется).

Марин Чилич : «Новак [Джокович ] выиграет один из четырех турниров «Большого шлема».

Колмен Вонг : «Колмен Вонг будет в топ‑50 в следующем году».

Ибин У : «С нетерпением жду, что Джек Дрэйпер выиграет «Шлем». Посмотрим».

Андрей Рублев : «Янник Синнер возьмет хотя бы один титул в этом сезоне».

Журналист: «Но это же не смелый прогноз».

Рублев: «А что значит bold (смелый – Спортс’’)? Я имел в виду, что он выиграет только один турнир в сезоне (улыбается). Вот это будет совсем странно. Должно быть 10-12. Если только один – это было бы дико».

Мирра Андреева в 2026-м выиграет «Ролан Гаррос». Скриньте