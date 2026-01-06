«Синнер возьмет только один титул за сезон». Рублев сделал смелый прогноз на 2026-й
Игроков на турнире в Гонконге попросили сделать смелые прогнозы на 2026 год.
Шан Цзюньчэн: «Слишком много сильных игроков. Думаю, Жоао Фонсека выиграет «Мастерс».
Гэбриэль Диалло: «Канадец выиграет «Мастерс».
Лоренцо Музетти: «Появится новый чемпион турнира «Большого шлема». Надеюсь, это буду я».
Александр Мюллер: «Кто-то выиграет «Шлем», но это будет не Алькарас и не Синнер».
Карен Хачанов: «За последние два года Янник и Карлос выиграли все «Шлемы», так что мой смелый прогноз – в этом году турнир «Большого шлема» возьмет кто-то помимо них».
Лоренцо Сонего: «К концу сезона я буду в топ‑20 рейтинга. Вот мой прогноз. Я уверен в себе» (смеется).
Марин Чилич: «Новак [Джокович] выиграет один из четырех турниров «Большого шлема».
Колмен Вонг: «Колмен Вонг будет в топ‑50 в следующем году».
Ибин У: «С нетерпением жду, что Джек Дрэйпер выиграет «Шлем». Посмотрим».
Андрей Рублев: «Янник Синнер возьмет хотя бы один титул в этом сезоне».
Журналист: «Но это же не смелый прогноз».
Рублев: «А что значит bold (смелый – Спортс’’)? Я имел в виду, что он выиграет только один турнир в сезоне (улыбается). Вот это будет совсем странно. Должно быть 10-12. Если только один – это было бы дико».