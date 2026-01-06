  • Спортс
Рыбакина о целях на 2026-й: «Хочется пройти как можно дальше на каждом «Шлеме», а может, и выиграть один из них»

Елена Рыбакина рассказала, что хочет выиграть «Шлем» в 2026 году.

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина прокомментировала победу над Чжан Шуай во втором круге турнира в Брисбене – 6:3, 7:5. По ходу матча казахстанка сделала 16 эйсов.

Кроме того, Рыбакина выиграла 12-й матч подряд.

– Вы очень здорово переломили ход матча. За счет чего вам удалось так прибавить во втором сете, особенно в концовке?

– Спасибо. Матч был очень тяжелым, тем более это первая игра в сезоне. Шуай играла отлично, постоянно шла вперед, старалась действовать агрессивно. Я пыталась навязывать борьбу, где-то заставляла ее ошибаться, были и двойные. Особенно непросто было во втором сете, но я рада, что смогла все перевернуть и оставалась сосредоточенной на каждом розыгрыше. Подача в нужные моменты тоже помогла. Очень довольна этой победой.

– Ваша подача сейчас выглядит впечатляюще. Она всегда была сильной, но сейчас особенно. Концовка сезона-2025 у вас получилась выдающейся, вы завершили год титулом. Какие у вас цели на 2026-й и сколько уверенности вам это добавило?

– Я надеюсь перенести в этот сезон все то, что работало в прошлом. То, что я показала в концовке сезона, дает уверенность. Хочется пройти как можно дальше на каждом турнире «Большого шлема», а может, и выиграть один из них. Посмотрим. У меня большие цели, мы над ними работаем. Спасибо всем, кто пришел поддержать.

– Напоследок. Вы были здесь чемпионкой, а также финалисткой Australian Open. У вас уже есть титул «Большого шлема». Что именно вам так нравится в Австралии, где вы добились большого успеха?

– Мне очень нравятся условия и сама страна. Да, перелет долгий, но после ежедневных тренировок ты с огромным энтузиазмом начинаешь сезон. Я всегда чувствую мотивацию, ты голоден до побед в начале года. Я просто счастлива быть здесь. В какой бы город мы ни приезжали в Австралии, атмосфера всегда потрясающая. Спасибо всем за поддержку, – сказала Рыбакина в интервью на корте.

