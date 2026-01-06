Саккари объявила о помолвке с сыном премьер-министра Греции

Мария Саккари объявила о помолвке.

51-я ракетка мира Мария Саккари обручилась с 26-летним Константиносом Мицотакисом, сыном премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Изначально информация о помолвке появилась 1 января – премьер-министр рассказал об этом во время традиционной новогодней встречи с президентом Греции. Кроме того, во время подготовки к United Cup Саккари была замечена с помолвочным кольцом – семейной реликвией, ранее принадлежавшей матери Константиноса.

Позже новость прокомментировала сама теннисистка.

«Мне повезло. Я искренне желаю, чтобы каждый человек в мире нашел партнера, которого любит, и получил ту любовь, которую сейчас дарит мой жених».

Пара встречается с 2020-го и планирует сыграть свадьбу в 2027-м.