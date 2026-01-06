Димитров о том, что сыграл второй матч за 6 месяцев: «Возможность соревноваться – уже успех, а победа сейчас – лишь приятный бонус»
47-я ракетка мира Григор Димитров поделился впечатлениями от победы над Пабло Каррено-Бустой на старте турнира в Брисбене – 6:3, 6:2.
Для 34-летнего болгарина это второй турнир после травмы грудной мышцы, полученной на «Уимблдоне»-2025.
После повреждения Димитров сыграл на «Мастерсе» в Париже, где в первом круге победил Джованни Мпетши Перрикара (7:6(5), 6:1), но затем снялся с турнира перед матчем с Даниилом Медведевым.
– Ваш второй матч с «Уимблдона» прошлого года. Мы знаем, через что вы прошли в 2025-м. Какие ощущения?
– О, все замечательно. Так рад вас видеть. Начинать год здесь – это всегда нечто особенное. Было тяжело, но я просто благодарен. Вот и все. Эти месяцы были очень трудными с точки зрения подготовки, психологического состояния, моего тела… через многое пришлось пройти.
Просто снова иметь возможность сегодня соревноваться – уже успех, а победа сейчас – лишь приятный бонус. Чувствую себя хорошо. Посмотрим, что из этого выйдет.
Это того стоит. Все это того стоит. Даже просто выйти на стадион, не говоря уже о том, чтобы играть перед вами. С каждым годом я все сильнее ощущаю, как ценна для меня поддержка болельщиков со всего мира, – сказал Димитров в интервью на корте.
