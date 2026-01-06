Мирра Андреева и Александрова проиграли во втором круге парного турнира в Брисбене

Андреева и Александрова проиграли во втором раунде парного турнира в Брисбене.

Девятая ракетка мира Мирра Андреева и десятая ракетка мира Екатерина Александрова уступили Анне Данилиной и Александре Крунич во втором круге парного турнира в Брисбене – 1:6, 3:6.

Россиянки продолжают выступление в одиночном разряде. Александрова в третьем круге встретится с Каролиной Муховой или Айлой Томлянович , Андреева во втором круге сыграет с Оливией Гадеки .