Соболенко о критике ремейка «Битвы полов»: «Огорчает, что некоторые неправильно поняли идею, но мне все равно»

Соболенко о критике «Битвы полов»: всегда будут люди, которым вы не нравитесь.

Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась эмоциями после победы над Кристиной Букшей (6:0, 6:1) во втором круге в Брисбене, а также ответила на критику ремейка «Битвы полов» с Ником Кириосом .

– В начале сезона всегда ощущается небольшая потеря формы и волнение в первых матчах. У вас была игра в паре, но удивило ли, как уверенно вы начали сегодня?

– Думаю, за прошлый год я научилась быть готовой к любым ситуациям на корте. Когда выхожу на матч, я готова бороться, даже если что-то идет не так. Я готова сражаться, и эта установка помогает показывать такой уровень.

Меня удивило, как я набирала очки с серв-энд-воллей. Я это тренировала, работала на предсезонке, но не была уверена, получится ли применить в матче. Но я рада, что смогла это сделать в игре. Я много работала, поэтому в целом уровень, который показала, меня не удивил.

– Я знаю, вы уже говорили об этом, и, наверное, не хочется повторять снова и снова, но считаете ли вы, что это был своего рода сигнал для тех, кто, возможно, сомневался в вашей мотивации участвовать в выставочном матче в Дубае?

– Знаете, меня огорчает, что некоторые неправильно поняли идею. Но мне все равно. Всегда будут люди, которым вы не нравитесь, кто не уважает или не поддерживает вас. Но есть масса людей, которые реально за меня болеют. На них я и ориентируюсь.

Я вообще не думала о выставочном матче. Это было весело и интересно. Я думаю, мы привлекли внимание к теннису. Цель не была доказать что-то, а показать, что теннис может быть большим, ярким событием, и мы смогли привлечь к выставке внимание, которого обычно не бывает. Все, что там было – это веселье и шоу. И много людей нас поддержали. В том матче я просто играла в теннис, концентрировалась на своей игре и на том, над чем работала. Все.

– Очевидно, это принесло свои плоды, ведь сегодня вы вышли и буквально стерли соперницу с корта.

– Когда играешь против мужчины, интенсивность совсем другая. Особенно когда Ник делает дропшоты через один удар, и приходится постоянно двигаться – это отличная нагрузка. И сегодня я решила: «Фух, ну давай побегаем» (улыбается), – сказала Соболенко на пресс-конференции.

