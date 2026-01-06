0

Норри отыграл тройной матчбол на тай-брейке и одержал первую победу в сезоне

Кэмерон Норри отыграл три матчбола на старте турнира в Брисбене.

28-я ракетка мира Кэмерон Норри обыграл Юго Эмбера в первом круге ATP 250 в Брисбене со счетом 1:6, 7:6(6), 7:5.

При счете 3:6 на тай-брейке британец взял пять очков подряд, отыграв тройной матчбол.

Норри одержал первую победу в сезоне-2026. Дальше он встретится с Александаром Ковачевичем.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoКэмерон Норри
logoATP
logoЮго Эмбер
logoBrisbane International
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Брисбен (ATP). Димитров сыграет с Коллиньоном, Норри – с Ковачевичем, Мпетши Перрикар – с Хиджикатой, Медведев вышел в 1/4 финала, Лехечка снялся
вчера, 20:51
Гонконг (ATP). Рублев обыграл Ибина У, Музетти вышел в 1/4 финала, Диалло, Чилич выбыли
вчера, 13:10
United Cup. Бельгия поборется с Чехией, Швейцария и США вышли в 1/2 финала
вчера, 20:41
Тсонга – Муратоглу в ответ на критику его карьеры: «Ты никогда не почувствуешь, что значит быть теннисистом, ты тренер. Если хочешь что-то обсудить – возьми и позвони мне»
вчера, 20:34
Окленд (WTA). Костоулас, Йович, Джонс вышли в 1/4 финалас, Сарасуа выбыла
вчера, 08:26
Брисбен (WTA). 3-й круг. Мирра Андреева сыграет с Носковой, Шнайдер – с Киз, Соболенко поборется с Кырстей, Рыбакина – с Бадосой
вчера, 19:27
Фриц о поражении от Циципаса: «До самого конца думал, что найду способ выиграть матч – казалось, что у меня все шло»
вчера, 18:13
Вавринка о Бенчич: «Я надену футболку с надписью «Мир Белинды», когда она будет играть в полуфинале United Cup»
вчера, 16:50
Опелка выполнил 44 эйса в матче, который проиграл
вчера, 15:27
Ник Кириос: «Людям кажется, что ты просто ложишься под нож, потом сидишь на диване, восстанавливаешься, и тебя снова выпускают тем же самым игроком»
вчера, 14:20
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября 2025, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября 2025, 20:21Фото