Норри отыграл тройной матчбол на тай-брейке и одержал первую победу в сезоне
Кэмерон Норри отыграл три матчбола на старте турнира в Брисбене.
28-я ракетка мира Кэмерон Норри обыграл Юго Эмбера в первом круге ATP 250 в Брисбене со счетом 1:6, 7:6(6), 7:5.
При счете 3:6 на тай-брейке британец взял пять очков подряд, отыграв тройной матчбол.
Норри одержал первую победу в сезоне-2026. Дальше он встретится с Александаром Ковачевичем.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
