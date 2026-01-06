Норри отыграл тройной матчбол на тай-брейке и одержал первую победу в сезоне

Кэмерон Норри отыграл три матчбола на старте турнира в Брисбене.

28-я ракетка мира Кэмерон Норри обыграл Юго Эмбера в первом круге ATP 250 в Брисбене со счетом 1:6, 7:6(6), 7:5.

При счете 3:6 на тай-брейке британец взял пять очков подряд, отыграв тройной матчбол.

Норри одержал первую победу в сезоне-2026. Дальше он встретится с Александаром Ковачевичем .