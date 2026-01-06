Винус после поражения от Линетт: «Моя игра – ракетное топливо. Нужно понять, как не делать слишком много и при этом не сделать слишком мало»

Винус Уильямс: моя игра – ракетное топливо.

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Винус Уильямс прокомментировала поражение от Магды Линетт в первом круге турнира в Окленде – 4:6, 6:4, 2:6.

45-летняя американка потерпела четвертое поражение подряд в одиночном разряде.

«Моя соперница сыграла потрясающе и полностью заслужила победу. Она держалась до конца, но я определенно чувствовала, что у меня были возможности. Для меня это отличная новость. Почти в каждом гейме я оказывалась в ситуации, где могла реализовать свои шансы.

Один из самых больших минусов – то, что все сыграли больше матчей, чем я. В теннисе сезон начинается так, что первым крупным соревнованием становится турнир «Большого шлема», поэтому нужно сразу выходить и показывать максимум, и, думаю, мне это удалось.

Моя игра – ракетное топливо, поэтому мне нужно понять, как не делать слишком много и при этом не сделать слишком мало. Это не всегда просто, но я довольна многими вещами, которые сегодня сделала».

