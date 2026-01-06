Чемпионы Australian Open получат по 2,8 млн долларов. Призовой фонд вырос на 16%

Организаторы Australian Open сообщили, какими будут призовые в 2026-м.

Australian Open опубликовал данные о призовом фонде турнира-2026.

Он составит 74,9 млн долларов (111,5 млн австралийских долларов) – по сравнению с прошлым сезоном он увеличился на 16%

В одиночном разряде призовые распределятся так:

Первый круг – 101 тысяча долларов;

Второй круг – 151 тысяча долларов;

Третий круг – 220 тысяч долларов;

Четвертый круг – 322 тысячи долларов;

Четвертьфинал – 503 тысячи долларов;

Полуфинал – 839 тысяч долларов;

Финал – 1,4 млн долларов;

Титул – 2,8 млн долларов.

Australian Open стартует 18 января.

