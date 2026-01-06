Чемпионы Australian Open получат по 2,8 млн долларов. Призовой фонд вырос на 16%
Организаторы Australian Open сообщили, какими будут призовые в 2026-м.
Australian Open опубликовал данные о призовом фонде турнира-2026.
Он составит 74,9 млн долларов (111,5 млн австралийских долларов) – по сравнению с прошлым сезоном он увеличился на 16%
В одиночном разряде призовые распределятся так:
Первый круг – 101 тысяча долларов;
Второй круг – 151 тысяча долларов;
Третий круг – 220 тысяч долларов;
Четвертый круг – 322 тысячи долларов;
Четвертьфинал – 503 тысячи долларов;
Полуфинал – 839 тысяч долларов;
Финал – 1,4 млн долларов;
Титул – 2,8 млн долларов.
Australian Open стартует 18 января.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ausopen.com
