Кириос провел и проиграл первый официальный одиночный матч с марта 2025-го

Ник Кириос вылетел в первом круге ATP 250 в Брисбене.

Ник Кириос уступил 58-й ракетке мира Александару Ковачевичу в первом круге турнира в Брисбене – 3:6, 4:6. Матч продолжался 1 час и 5 минут.

Австралиец провел первый официальный одиночный матч с марта 2025-го. Тогда он уступил Карену Хачанову во втором круге «Мастерса» в Майами.

Кириос продолжает выступление в паре. Завтра вместе с Танаси Коккинакисом они встретятся с Садио Думбией и Фабьеном Ребулем в 1/8 финала.