Брисбен (WTA). Анисимова, Мирра Андреева, Самсонова вышли в 1/8 финала, Калинская выбыла
В Брисбене проходят матчи второго круга турнира WTA 500.
Диана Шнайдер победила Анастасию Потапову во втором круге в Брисбене.
Екатерина Александрова обыграла Софию Кенин, Арина Соболенко – Кристину Букшу.
Brisbane International
Брисбен, Австралия
4 – 11 января 2026
WTA 500
Призовой фонд – $1 206 446
Открытые корты, хард
Второй круг
