Медведев о том, чувствует ли себя фаворитом Australian Open: «Скорее нет»

Медведев не считает себя фаворитом Australian Open-2026.

13-я ракетка мира Даниил Медведев рассказал, чувствует ли себя одним из фаворитов Australian Open . Россиянин начал сезон с победы над Мартоном Фучовичем в Брисбене (6:2, 6:3).

– Понимаю, что вы не заглядываете слишком далеко вперед и сейчас сосредоточены на Брисбене, но с учетом трех финалов Australian Open и того, что в конце прошлого сезона вы вновь набрали форму, можно ли сказать, что именно здесь у вас лучшие шансы на титул «Большого шлема»?

– Скорее нет. У меня сейчас не самый высокий посев, а значит, уже на ранних стадиях можно попасть на сильного соперника. Но когда ты уже на турнире, ты в любом случае стараешься показывать свой максимум – вне зависимости от соперника. Иногда случаются сенсации: можно быть не очень высоко сеяным и при этом получить удачную сетку, а можно обыграть сильного игрока и тем самым облегчить дальнейший путь. Никогда не знаешь заранее.

Если говорить о моих шансах в целом, на данном этапе карьеры я уже не тот, кого автоматически записывают в фавориты каждого турнира. Но моя задача – как можно быстрее снова вернуться в эту категорию, – сказал Медведев на пресс-конференции.