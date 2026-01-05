6

Медведев о том, чувствует ли себя фаворитом Australian Open: «Скорее нет»

Медведев не считает себя фаворитом Australian Open-2026.

13-я ракетка мира Даниил Медведев рассказал, чувствует ли себя одним из фаворитов Australian Open. Россиянин начал сезон с победы над Мартоном Фучовичем в Брисбене (6:2, 6:3).

– Понимаю, что вы не заглядываете слишком далеко вперед и сейчас сосредоточены на Брисбене, но с учетом трех финалов Australian Open и того, что в конце прошлого сезона вы вновь набрали форму, можно ли сказать, что именно здесь у вас лучшие шансы на титул «Большого шлема»?

– Скорее нет. У меня сейчас не самый высокий посев, а значит, уже на ранних стадиях можно попасть на сильного соперника. Но когда ты уже на турнире, ты в любом случае стараешься показывать свой максимум – вне зависимости от соперника. Иногда случаются сенсации: можно быть не очень высоко сеяным и при этом получить удачную сетку, а можно обыграть сильного игрока и тем самым облегчить дальнейший путь. Никогда не знаешь заранее.

Если говорить о моих шансах в целом, на данном этапе карьеры я уже не тот, кого автоматически записывают в фавориты каждого турнира. Но моя задача – как можно быстрее снова вернуться в эту категорию, – сказал Медведев на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoДаниил Медведев
logoAustralian Open
logoATP
logoBrisbane International
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Медведев о проблеме ночных матчей на Australian Open: «Не думаю, что что-то изменится»
вчера, 16:37
Медведев о проморолике Australian Open с разбитой камерой: «Пусть снижают штраф. Реклама – это деньги, а мне за это ничего не заплатили»
вчера, 15:59
Медведев о том, что начнет сезон в Брисбене: «Когда стоишь 13-м в мире, другого выбора нет»
29 ноября 2025, 14:57
Главные новости
Хачанов о ментальном здоровье: «Слава богу, в этом плане у меня все достаточно стабильно»
37 минут назад
«Это был просто честный комментарий от честного человека 👌». Стаббс – на слова Гауфф о слабой поддержке американских болельщиков
сегодня, 17:43
Вероника Кудерметова: «Хочется иметь в своем багаже олимпийскую медаль»
сегодня, 16:41
Серена поделилась семейным фото со свадьбы Винус
сегодня, 16:09Фото
Жоао Фонсека: «Каждый тяжелый день напоминаю себе, что у меня есть мечта – стать №1»
сегодня, 15:24
Брисбен (WTA). Соболенко, Шнайдер, Александрова, Киз, Рыбакина, Бадоса вышли в 3-й круг, Остапенко выбыла
сегодня, 14:31
Кириос о том, почему продолжает играть: «Деньги – это не все, но они часть мотивации»
сегодня, 14:07
«Синнер возьмет только один титул за сезон». Рублев сделал смелый прогноз на 2026-й
сегодня, 13:18
Рыбакина о целях на 2026-й: «Хочется пройти как можно дальше на каждом «Шлеме», а может, и выиграть один из них»
сегодня, 12:19
United Cup. Групповой этап. 3-й тур. Бельгия победила Канаду, Австралия – Чехию, Италия – Францию
сегодня, 11:50
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября 2025, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября 2025, 20:21Фото