4

Вероника Кудерметова: «Честно, очень тяжело сказать, когда нам вернут флаг и гимн»

Кудерметова: очень ценно видеть людей с флагами России на турнирах.

30-я ракетка мира Вероника Кудерметова рассказала, как относится к выступлению на турнирах в нейтральном статусе.

«Честно, очень тяжело сказать, когда нам вернут флаг и гимн. Мы отчасти счастливые спортсмены, нас не отстраняли. Я считаю, что структуры WTA и ITF сразу обозначили свою позицию: каждый спортсмен представляет свою фамилию, а не страну или национальность. За это им большое спасибо.

Конечно, в начале было непросто это осознать – что ты без флага, по сути, без имени. Но все всегда знали, откуда мы: Россия, Белоруссия. Когда мы играли, начиная с полуфиналов, было очень много российских флагов на трибунах. Болельщикам за это огромная благодарность. Видеть, как людей могут вывести с трибун, потому что это запрещено, но они все равно не боятся и остаются, – для меня это значило очень много. В определенные моменты, видя российские флаги, я чувствовала поддержку, и это мне очень помогало», – цитирует Кудерметову РИА Новости.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: РИА Новости
