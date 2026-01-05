Джокович не сыграет в Аделаиде
Джокович пропустит турнир в Аделаиде.
Четвертая ракетка мира Новак Джокович объявил, что не сыграет в Аделаиде на следующей неделе.
«К сожалению, на данный момент я физически не готов сыграть на турнире в Аделаиде.
Для меня это личное разочарование – с Аделаидой связаны очень теплые воспоминания, в том числе победа здесь два года назад. Я с большим воодушевлением ждал возвращения: это место по-настоящему ощущается как дом.
Теперь мой фокус полностью смещен на подготовку к Australian Open. В ближайшее время я прилечу в Мельбурн и с нетерпением жду встречи с болельщиками в Австралии», – написал Джокович в сторис инстаграма.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: соцсети Джоковича
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости