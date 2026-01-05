Веснина о словах Кудерметовой, что она якобы просила не публиковать ее историю про Руне: «Я никогда не публиковала бы материал, который вызывает у гостя вопросы»

Веснина о реакции на интервью с Кудерметовой: ситуация вышла из-под контроля.

Экс-первая ракетка мира в паре Елена Веснина прокомментировала слова Вероники Кудерметовой о том, что она просила не выкладывать часть ее интервью про внимание со стороны Хольгера Руне .

«Интервью с Вероникой стало одним из первых выпусков моего подкаста в прошлом году. Я никогда не публиковала бы материал, который вызывает у гостя вопросы или просьбы что-то вырезать, и моя команда тем более не выпустила бы такой эпизод.

Мы обсудили эти слова сразу после записи, и Вероника не говорила, что что-то нельзя публиковать. Однако ситуация вышла из-под контроля. На мой взгляд, не было необходимости раздувать эту историю до таких масштабов.

Вероника – не единственная теннисистка, которая делилась подобными историями . Думаю, этот эпизод стал уроком для всех. Что касается Хольгера, надеюсь, он сделает выводы и впредь будет более осторожен», – сказала Веснина.