Медведев о проблеме ночных матчей на Australian Open: «Не думаю, что что-то изменится»

Медведев о проблемах с расписанием: почти на всех ТБШ ситуация одинаковая.

13-я ракетка мира Даниил Медведев рассказал, как относится к ночным матчам на Australian Open.

– Говорили, что у вас были идеи о том, как сделать ночные сессии в Мельбурне короче. Вы обсуждали это с Крэйгом Тайли и командой Australian Open?

– Нет, и никогда не буду. Всем управляет телевидение, и у того, почему начало в 19:00, а не в 18:00, всегда есть свои причины. Меня просто спросили, как можно было бы сделать иначе, и я ответил, что старт в шесть вечера был бы отличным вариантом – не более того.

Я не думаю, что что-то изменится. Почти на всех турнирах «Большого шлема» ситуация одинаковая, за исключением «Ролан Гаррос» и «Уимблдона» – там влияет покрытие. Хотя и в Париже ночная сессия начинается в 21:00. Так что как есть, так есть. И, повторюсь, я готов играть ночные матчи, если нужно, и не собираюсь на это жаловаться.

– Как вы думаете, получили бы вы поддержку со стороны игроков, болельщиков и прессы? Никому не нравятся матчи, заканчивающиеся в три-четыре утра.

– Думаю, да. Как я уже говорил, раннее начало удобно прежде всего для телевидения: новости, сетка вещания и так далее. Семь вечера – это компромисс. Люди после работы могут не успеть на первый сет, но зато посмотрят всю оставшуюся часть. А если две встречи затягиваются, концовка уходит глубоко за полночь.

То же самое с футболом: я люблю его, но не смотрю здесь АПЛ, потому что матчи идут в два ночи. С теннисом та же проблема. Те, кто действительно любит игру, предпочли бы начало в шесть вечера – тогда почти гарантированно можно увидеть оба матча. Даже если встреча затянется и я закончу в три ночи, при более раннем старте это было бы около двух. В любом случае так было бы лучше для всех, – сказал Медведев на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
