Медведев о проморолике Australian Open с разбитой камерой: «Пусть снижают штраф. Реклама – это деньги, а мне за это ничего не заплатили»

Медведев иронично высказался о промо Australian Open с его участием.

13-я ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал то, что в прошлом году заплатил крупный штраф за разбитую камеру на Australian Open.

– Небольшой ироничный вопрос. На прошлогоднем Australian Open вы разбили камеру на сетке и получили штраф. Недавно этот эпизод использовали в промороликах турнира. Как вы к этому относитесь?

– Тогда пусть снижают штраф (улыбается) . Реклама – это деньги, а мне за это ничего не заплатили.

Я думал, что это была GoPro, но оказалось – куда более дорогая камера. Делать так, конечно, не стоило. Но эмоции есть эмоции: иногда за них приходится платить – штрафами и, в данном случае, камерой.

Я всегда считал, что могу честно сказать: да, это было неправильно. Но прошлое не изменить. Это произошло, я за это заплатил и принял наказание – даже не пытался его оспаривать. Вывод простой: больше так делать не нужно, – сказал Медведев на пресс-конференции.

Медведева оштрафовали на 76 тысяч долларов за поведение на Australian Open

Медведев чуть не отлетел от №418 в мире. Расколошматил ракетку и разбил камеру