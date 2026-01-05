  • Спортс
«Я просто честно ответила на вопрос и поделилась наблюдением». Гауфф – на критику ее слов о слабой поддержке американских болельщиков

Американка Гауфф: мне кажется, в теннисе наши болельщики самые слабые.

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф высказалась об американских болельщиках.

«Мне кажется, в теннисе наши болельщики самые слабые. Я всегда говорила, что хотела бы видеть, как американцы за границей поддерживают своих игроков так же активно, как это делают болельщики из более маленьких стран», – сказала Гауфф на пресс-конференции.

Позже она уточнила свою позицию:

«Поясню, потому что мои слова вырвали из контекста. Я не ожидаю, что болельщики будут специально путешествовать за нами по турнирам. Но на многих соревнованиях – как в США, так и за рубежом – американцы и так присутствуют на трибунах независимо от того, кто играет, и при этом часто не поддерживают своих соотечественников. Исключение – US Open. В то время как фанаты из стран поменьше приходят с флагами, в национальных цветах, и сразу понятно, за кого они болеют.

Я говорила исключительно со своей точки зрения. Я прекрасно понимаю финансовую сторону вопроса и знаю, что теннис доступен не всем. Речь шла лишь о тех, кто уже находится на трибунах, и о том, что мне хотелось бы видеть больше страсти – особенно на командных турнирах. Никто мне ничего не должен. Я просто честно ответила на заданный вопрос и поделилась наблюдением. При этом я благодарна за любую поддержку – большую или маленькую», – твитнула двукратная чемпионка «Больших шлемов».

Под постом Гауфф комментарий оставил Тэйлор Фриц.

«Люди всегда трактуют слова в худшем ключе. Я сидел рядом с Коко и точно знаю, что она имела в виду – и она права. В ее словах нет ни капли неуважения к американским болельщикам. Если бы мы здесь, на United Cup, играли против Чехии или Польши, на трибунах была бы огромная группа фанатов, которые сходили бы с ума за свою команду. Мы ценим всех американцев, которые приходят нас поддержать. Просто в некоторых странах спортивная культура действительно невероятно развита. И при этом мы благодарны каждому американскому болельщику, который приходит на наши матчи за границей».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @CocoGauff
