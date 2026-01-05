Вавринка о том, получит ли wild card на Australian Open: «Честно говоря, не знаю»

Вавринка не уверен, что получит wild card на Australian Open-2026.

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» Стэн Вавринка ответил, получит ли wild card на Australian Open . Швейцарец проводит последний сезон в карьере.

– Возможно, что-то происходит за кулисами, но насколько вы уверены, что получите wild card на Australian Open?

– Честно говоря, не знаю. Сейчас я двигаюсь неделя за неделей. Когда получаю хорошие новости – как, например, приглашение сыграть на United Cup или в Окленде по wild card, – очень радуюсь.

Если же приглашения нет, ничего страшного: я просто двигаюсь дальше и готовлюсь к следующему турниру, – сказал Вавринка на пресс-конференции.

Вавринка – чемпион Australian Open-2014.

