Швентек после победы над Германией на United Cup: «Отдельные аплодисменты Хуби – после семимесячного перерыва он вышел на корт без страха»
Швентек поддержала Хуркача после победы над сборной Германии на United Cup.
Вторая ракетка мира Ига Швентек прокомментировала победу над Евой Лис на групповом этапе United Cup – 3:6, 6:3, 6:4. Польша ведет у Германии 2:0 после двух одиночных матчей.
«Матч получился непростым. Мне показалось, что в первом сете она играла очень агрессивно – удары по линии были впечатляющими. Для первого матча в сезоне это была сложная соперница. Я рада, что мы победили и повели 2:0 в одиночных матчах – это многое значит.
Отдельные аплодисменты Хуби [Хуркачу] после семимесячного перерыва. Сегодня он вышел на корт без страха, и это было приятно видеть. В целом день получился очень позитивным: не самым легким, но я рада, что смогла столкнуться с трудностями и справиться с ними прямо по ходу матча», – сказала Швентек.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
