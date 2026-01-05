3

Медведев о первой победе в сезоне-2026: «Хорошее начало»

Медведев после стартового матча в Брисбене: предсезонка получилась отличной.

Даниил Медведев прокомментировал победу над Мартоном Фучовичем в первом круге в Брисбене – 6:2, 6:3.

«Я провел отличный матч и доволен своим уровнем. В некоторых случаях мог лучше подавать, но с задней линии сыграл очень качественно. Для первого матча в сезоне это хорошее начало».

С трибун Медведева поддерживал Томас Юханссон, ставший его тренером после US Open.

«Прошлый сезон стал для нас своего рода пробным периодом. Мы использовали концовку года, чтобы понять, получится ли сработаться. Все сложилось очень хорошо – не только по результатам, но и по человеческим отношениям как на корте, так и за его пределами. Мы хорошо понимаем друг друга, и предсезонка получилась отличной», – сказал Медведев после матча.

За выход в четвертьфинал российский №1 сыграет с Фрэнсисом Тиафу.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
