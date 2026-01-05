Медведев о первой победе в сезоне-2026: «Хорошее начало»

Медведев после стартового матча в Брисбене: предсезонка получилась отличной.

Даниил Медведев прокомментировал победу над Мартоном Фучовичем в первом круге в Брисбене – 6:2, 6:3.

«Я провел отличный матч и доволен своим уровнем. В некоторых случаях мог лучше подавать, но с задней линии сыграл очень качественно. Для первого матча в сезоне это хорошее начало».

С трибун Медведева поддерживал Томас Юханссон , ставший его тренером после US Open .

«Прошлый сезон стал для нас своего рода пробным периодом. Мы использовали концовку года, чтобы понять, получится ли сработаться. Все сложилось очень хорошо – не только по результатам, но и по человеческим отношениям как на корте, так и за его пределами. Мы хорошо понимаем друг друга, и предсезонка получилась отличной», – сказал Медведев после матча.

За выход в четвертьфинал российский №1 сыграет с Фрэнсисом Тиафу .