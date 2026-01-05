Хуркач о победе над Зверевым в первом матче с июня: «Старался ценить и проживать каждый момент на корте»

Хуркач о семимесячном перерыве из-за травмы: мы пережили сложное время.

Хуберт Хуркач поделился эмоциями от возвращения в тур после травмы колена. Поляк обыграл третью ракетку мира Александра Зверева в матче группового этапа United Cup – 6:3, 6:4.

«Я давно не соревновался – семь месяцев. Это был непростой период для всей команды. Мы пережили сложное время, не зная, когда сможем вернуться на корт. Команда все это время поддерживала меня и была рядом. Сегодня я старался ценить и проживать каждый момент на корте.

Подача сегодня работала хорошо: удавалось точно находить нужные зоны, и это дало приятное ощущение ритма. Я очень доволен своей игрой и, конечно, получил огромное удовольствие от того, что снова увидел болельщиков», – сказал Хуркач после матча.