Эала после победы над Винус и Свитолиной на парном турнире в Окленде: «Это люди, на которых я равнялась с детства»

Эала назвала Винус и Свитолину пионерами тенниса.

45-летняя Винус Уильямс и 31-летняя Элина Свитолина проиграли 20-летней Александре Эале и 18-летней Иве Йович в первом круге парного турнира в Окленде – 6:7(7), 1:6.

«Начать год с такого момента и выйти на корт вместе с двумя пионерами тенниса – и спорта в целом – это особая честь. Это люди, на которых я равнялась с детства», – сказала Эала после матча.

