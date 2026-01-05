Эала после победы над Винус и Свитолиной на парном турнире в Окленде: «Это люди, на которых я равнялась с детства»
Эала назвала Винус и Свитолину пионерами тенниса.
45-летняя Винус Уильямс и 31-летняя Элина Свитолина проиграли 20-летней Александре Эале и 18-летней Иве Йович в первом круге парного турнира в Окленде – 6:7(7), 1:6.
«Начать год с такого момента и выйти на корт вместе с двумя пионерами тенниса – и спорта в целом – это особая честь. Это люди, на которых я равнялась с детства», – сказала Эала после матча.
Винус Уильямс 45 лет – а она в Вашингтоне грохнула №35 в мире. Что? Как? Почему?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости