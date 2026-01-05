Суини (170 см) встал на стул и обнял Опелку (211 см) после матча в Брисбене
183-я ракетка мира Дэйн Суини взял стул, чтобы поприветствовать Рейлли Опелку после их матча в Брисбене.
Суини, рост которого 170 см, проиграл 211-сантиметровому американцу со счетом 3:6, 5:7.
В 2014-м то же самое делал Дуди Села (175 см), тогда игравший с Иво Карловичем (211 см) в Боготе.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
