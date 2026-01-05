Зверев об игре Хуркача: «Он ## ### два года не играл, #####, и выходит 230 подает. Вечером, #####, когда холодно, #####»

Зверев оценил игру Хуркача по ходу их матча на United Cup.

Александр Зверев высказался об уровне игры Хуберта Хуркача после травмы колена.

После первого сета матча с поляком на United Cup он жаловался отцу: «Почему я не подаю? Нет, он ## ### два года не играл, #####, и выходит 230 [км/ч] подает. Вечером, #####, когда холодно, #####. ######, #####. Еле ходит, #####, человек, #####, и подает».

Хуркач обыграл Зверева 6:3, 6:4. Он провел и выиграл первый матч с июня 2025-го.