Кириос на слова экс-теннисистки Питковски-Малькор о том, что он отвратительно себя вел в «Битве полов»: «Кто?»

Питковски-Малькор: Кириос отвратительно себя вел в матче с Соболенко.

Экс-29-я ракетка мира Сара Питковски-Малькор раскритиковала Ника Кириоса за его поведение в «Битве полов».

Австралиец со счетом 6:3, 6:3 обыграл Арину Соболенко в выставочном матче в Дубае.

«В этом развлекательном шоу поведение и отношение Кириоса были абсолютно отвратительными – он просто невыносим. Такая самоуверенность – худшее, что может быть. Он наносит мужскому теннису больший вред, чем Соболенко, которая, в отличие от него, пыталась играть всерьез против жалкого соперника, лишь стремящегося реанимировать карьеру за счет провокаций.

Если тебе не хочется играть в теннис, летать, если все это тебя раздражает – оставайся в Австралии и заканчивай. Его демонстративная небрежность выглядела откровенно неуважительно по отношению к людям, которые вкладывают деньги в подобные мероприятия. Я вообще не понимаю, как можно было выбрать именно его», – сказала француженка в интервью RMC.

Кириос отреагировал на высказывание экс-теннисистки одним словом: «Кто?»

«Битва полов» Соболенко и Кириоса – неуважение к истории тенниса и женскому спорту

Соболенко проиграла Кириосу в «Битве полов» – что это вообще было?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @NickKyrgios
