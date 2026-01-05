Кириос на слова экс-теннисистки Питковски-Малькор о том, что он отвратительно себя вел в «Битве полов»: «Кто?»
Экс-29-я ракетка мира Сара Питковски-Малькор раскритиковала Ника Кириоса за его поведение в «Битве полов».
Австралиец со счетом 6:3, 6:3 обыграл Арину Соболенко в выставочном матче в Дубае.
«В этом развлекательном шоу поведение и отношение Кириоса были абсолютно отвратительными – он просто невыносим. Такая самоуверенность – худшее, что может быть. Он наносит мужскому теннису больший вред, чем Соболенко, которая, в отличие от него, пыталась играть всерьез против жалкого соперника, лишь стремящегося реанимировать карьеру за счет провокаций.
Если тебе не хочется играть в теннис, летать, если все это тебя раздражает – оставайся в Австралии и заканчивай. Его демонстративная небрежность выглядела откровенно неуважительно по отношению к людям, которые вкладывают деньги в подобные мероприятия. Я вообще не понимаю, как можно было выбрать именно его», – сказала француженка в интервью RMC.
Кириос отреагировал на высказывание экс-теннисистки одним словом: «Кто?»
«Битва полов» Соболенко и Кириоса – неуважение к истории тенниса и женскому спорту
Соболенко проиграла Кириосу в «Битве полов» – что это вообще было?