Хуркач провел и выиграл первый матч с июня. Для поляка победа над Зверевым стала 11-й во встречах с игроками топ-5
Экс-шестая ракетка мира Хуркач провел и выиграл первый матч с июня.
Хуберт Хуркач победил Александра Зверева на групповом этапе United Cup – 6:3, 6:4.
Поляк провел первый матч с июньского турнира в Хертогенбоше. Экс-шестой номер рейтинга не выступал семь месяцев из-за травмы колена.
Это 11-я победа Хуркача над представителем топ-5 в 30 матчах против соперников такого уровня. Первую он одержал в 2019-м в Майами над Домиником Тимом.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
