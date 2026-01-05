Рейтинг WTA. Анисимова дебютировала в топ-3, Потапова выпала из топ-50
Анисимова вытеснила Гауфф из топ-3.
В рейтинге WTA списались очки за первую неделю прошлого сезона.
Американка Аманда Анисимова впервые стала третьей ракеткой мира.
Положение на 5 января 2026
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|10490
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)
|8178
|3 (4)
|Аманда Анисимова (США)
|6287
|4 (3)
|Коко Гауфф (США)
|6273
|5 (5)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|5850
|6 (6)
|Джессика Пегула (США)
|5583
|7 (7)
|Мэдисон Киз (США)
|4335
|8 (8)
|Жасмин Паолини (Италия)
|4236
|9 (9)
|Мирра Андреева (Россия)
|4125
|10 (10)
|Екатерина Александрова (Россия)
|3375
|14 (12)
|Клара Таусон (Дания)
|2530
|17 (17)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2209
|19 (20)
|Элиза Мертенс (Бельгия)
|1969
|20 (19)
|Каролина Мухова (Чехия)
|1888
|21 (21)
|Диана Шнайдер (Россия)
|1866
|30 (30)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1558
|33 (33)
|Анна Калинская (Россия)
|1461
|40 (37)
|Дарья Касаткина (Австралия)
|1275
|44 (47)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1184
|55 (50)
|Анастасия Потапова (Австрия)
|1072
|61 (62)
|Анна Блинкова (Россия)
|1016
|91 (97)
|Камилла Рахимова (Узбекистан)
|802
|100 (100)
|Оксана Селехметьева (Россия)
|766
|104 (107)
|Анастасия Захарова (Россия)
|742
