0

Рейтинг WTA. Анисимова дебютировала в топ-3, Потапова выпала из топ-50

Анисимова вытеснила Гауфф из топ-3.

В рейтинге WTA списались очки за первую неделю прошлого сезона.

Американка Аманда Анисимова впервые стала третьей ракеткой мира.

PIF WTA Rankings

Положение на 5 января 2026

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 10490
2 (2) Ига Швентек (Польша) 8178
3 (4) Аманда Анисимова (США) 6287
4 (3) Коко Гауфф (США) 6273
5 (5) Елена Рыбакина (Казахстан) 5850
6 (6) Джессика Пегула (США) 5583
7 (7) Мэдисон Киз (США) 4335
8 (8) Жасмин Паолини (Италия) 4236
9 (9) Мирра Андреева (Россия) 4125
10 (10) Екатерина Александрова (Россия) 3375
14 (12) Клара Таусон (Дания) 2530
17 (17) Людмила Самсонова (Россия) 2209
19 (20) Элиза Мертенс (Бельгия) 1969
20 (19) Каролина Мухова (Чехия) 1888
21 (21) Диана Шнайдер (Россия) 1866
30 (30) Вероника Кудерметова (Россия) 1558
33 (33) Анна Калинская (Россия) 1461
40 (37) Дарья Касаткина (Австралия) 1275
44 (47) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1184
55 (50) Анастасия Потапова (Австрия) 1072
61 (62) Анна Блинкова (Россия) 1016
91 (97) Камилла Рахимова (Узбекистан) 802
100 (100) Оксана Селехметьева (Россия) 766
104 (107) Анастасия Захарова (Россия) 742
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoАрина Соболенко
logoИга Швентек
logoЕлена Рыбакина
logoКоко Гауфф
logoДжессика Пегула
logoМэдисон Киз
logoМирра Андреева
logoЕкатерина Александрова
logoЖасмин Паолини
logoЛюдмила Самсонова
logoЭлиза Мертенс
logoКлара Таусон
logoАнна Калинская
logoВероника Кудерметова
logoДиана Шнайдер
logoКаролина Мухова
logoДарья Касаткина
logoАнастасия Павлюченкова
logoАнастасия Потапова
logoАнна Блинкова
logoКамилла Рахимова
logoОксана Селехметьева
logoАнастасия Захарова
рейтинги
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Хачанов о ментальном здоровье: «Слава богу, в этом плане у меня все достаточно стабильно»
34 минуты назад
«Это был просто честный комментарий от честного человека 👌». Стаббс – на слова Гауфф о слабой поддержке американских болельщиков
сегодня, 17:43
Вероника Кудерметова: «Хочется иметь в своем багаже олимпийскую медаль»
сегодня, 16:41
Серена поделилась семейным фото со свадьбы Винус
сегодня, 16:09Фото
Жоао Фонсека: «Каждый тяжелый день напоминаю себе, что у меня есть мечта – стать №1»
сегодня, 15:24
Брисбен (WTA). Соболенко, Шнайдер, Александрова, Киз, Рыбакина, Бадоса вышли в 3-й круг, Остапенко выбыла
сегодня, 14:31
Кириос о том, почему продолжает играть: «Деньги – это не все, но они часть мотивации»
сегодня, 14:07
«Синнер возьмет только один титул за сезон». Рублев сделал смелый прогноз на 2026-й
сегодня, 13:18
Рыбакина о целях на 2026-й: «Хочется пройти как можно дальше на каждом «Шлеме», а может, и выиграть один из них»
сегодня, 12:19
United Cup. Групповой этап. 3-й тур. Бельгия победила Канаду, Австралия – Чехию, Италия – Францию
сегодня, 11:50
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября 2025, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября 2025, 20:21Фото