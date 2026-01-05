Гауфф впервые с апреля проиграла сет с баранкой

Третья ракетка мира Коко Гауфф проиграла Джессике Бусас Манейро на групповом этапе United Cup – 1:6, 7:6(3), 0:6.

Для Гауфф это первая баранка с апреля прошлого года, когда она с таким счетом проиграла первый сет Даяне Ястремской на турнире в Мадриде.

Всего американка 13-й раз получила баранку на уровне WTA .

Бусас Манейро впервые обыграла соперницу из топ-5.