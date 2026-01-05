0

Бублик о начале сезона: «Летим в Гонконг, время чуточку поработать»

Бублик о начале сезона-2026: пришлось попрощаться с Петербургом.

11-я ракетка мира Александр Бублик написал пост перед началом нового сезона. Казахстанец провел предсезонную подготовку в России.

«Пришлось попрощаться с Петербургом, летим в Гонконг, время чуточку поработать.

Я же профессиональный спортсмен, вроде как 🤷🏼😉», – написал Бублик в своем телеграм-канале.

«Выпить пива мне так же важно, как постоять два часа на корте». Большое интервью Александра Бублика

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Бублика
logoАлександр Бублик
соцсети
logoPrudential Hong Kong Tennis Open
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Бублик показал, как отпраздновал Новый год. Он провел декабрь в России
2 января, 11:08Фото
Бублик назвал любимое новогоднее блюдо
29 декабря 2025, 09:35
Бублик о солнце в Петербурге: «Какая-то штука вылезла. Не знаю, что это такое»
26 декабря 2025, 11:23Видео
Главные новости
Хачанов о ментальном здоровье: «Слава богу, в этом плане у меня все достаточно стабильно»
34 минуты назад
«Это был просто честный комментарий от честного человека 👌». Стаббс – на слова Гауфф о слабой поддержке американских болельщиков
сегодня, 17:43
Вероника Кудерметова: «Хочется иметь в своем багаже олимпийскую медаль»
сегодня, 16:41
Серена поделилась семейным фото со свадьбы Винус
сегодня, 16:09Фото
Жоао Фонсека: «Каждый тяжелый день напоминаю себе, что у меня есть мечта – стать №1»
сегодня, 15:24
Брисбен (WTA). Соболенко, Шнайдер, Александрова, Киз, Рыбакина, Бадоса вышли в 3-й круг, Остапенко выбыла
сегодня, 14:31
Кириос о том, почему продолжает играть: «Деньги – это не все, но они часть мотивации»
сегодня, 14:07
«Синнер возьмет только один титул за сезон». Рублев сделал смелый прогноз на 2026-й
сегодня, 13:18
Рыбакина о целях на 2026-й: «Хочется пройти как можно дальше на каждом «Шлеме», а может, и выиграть один из них»
сегодня, 12:19
United Cup. Групповой этап. 3-й тур. Бельгия победила Канаду, Австралия – Чехию, Италия – Францию
сегодня, 11:50
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября 2025, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября 2025, 20:21Фото