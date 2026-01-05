Бублик о начале сезона: «Летим в Гонконг, время чуточку поработать»

Бублик о начале сезона-2026: пришлось попрощаться с Петербургом.

11-я ракетка мира Александр Бублик написал пост перед началом нового сезона. Казахстанец провел предсезонную подготовку в России.

«Пришлось попрощаться с Петербургом, летим в Гонконг, время чуточку поработать.

Я же профессиональный спортсмен, вроде как 🤷🏼😉», – написал Бублик в своем телеграм-канале.

