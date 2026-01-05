Джокович ушел из РТРА

Новак Джокович покинул Ассоциацию профессиональных игроков.

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович объявил об уходе из Ассоциации профессиональных игроков (PTPA ).

Серб создал организацию вместе с Вашеком Поспишилом в 2020-м.

«После тщательного обдумывания я принял решение полностью выйти из Ассоциации профессиональных игроков. Это решение связано с сохраняющимися вопросами к прозрачности, системе управления и тому, как использовались мой голос и образ.

Я горжусь тем видением, которое мы с Вашеком разделяли, создавая PTPA, – идеей дать игрокам более сильный и независимый голос. Однако стало очевидно, что мои ценности и подход больше не совпадают с нынешним курсом организации.

Я продолжу сосредотачиваться на теннисе, семье и вкладе в развитие спорта так, как это соответствует моим принципам и убеждениям. Желаю игрокам и всем причастным удачи в дальнейшем, но для меня эта глава теперь закрыта», – написал Джокович в соцсети.

