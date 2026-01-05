13

Джокович ушел из РТРА

Новак Джокович покинул Ассоциацию профессиональных игроков.

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович объявил об уходе из Ассоциации профессиональных игроков (PTPA).

Серб создал организацию вместе с Вашеком Поспишилом в 2020-м.

«После тщательного обдумывания я принял решение полностью выйти из Ассоциации профессиональных игроков. Это решение связано с сохраняющимися вопросами к прозрачности, системе управления и тому, как использовались мой голос и образ.

Я горжусь тем видением, которое мы с Вашеком разделяли, создавая PTPA, – идеей дать игрокам более сильный и независимый голос. Однако стало очевидно, что мои ценности и подход больше не совпадают с нынешним курсом организации.

Я продолжу сосредотачиваться на теннисе, семье и вкладе в развитие спорта так, как это соответствует моим принципам и убеждениям. Желаю игрокам и всем причастным удачи в дальнейшем, но для меня эта глава теперь закрыта», – написал Джокович в соцсети.

Профсоюз Джоковича подал в суд на туры за нарушения прав игроков и картельный сговор. В чем суть претензий?

«Мы указываем на незаконную систему, а исправлять – их задача». Чего хочет организация, подавшая в суд на теннисный тур?

Джокович рулит не только на корте, но и в теннисной политике. Его профсоюз стал серьезной организацией и успешно борется с ATP

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @DjokerNole
logoPTPA
logoВашек Поспишил
logoНовак Джокович
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Веснина о словах Кудерметовой, что она якобы просила не публиковать ее историю про Руне: «Я никогда не публиковала бы материал, который вызывает у гостя вопросы»
5 минут назад
Джокович не сыграет в Аделаиде
14 минут назад
Медведев о проблеме ночных матчей на Australian Open: «Не думаю, что что-то изменится»
48 минут назад
Медведев о проморолике Australian Open с разбитой камерой: «Пусть снижают штраф. Реклама – это деньги, а мне за это ничего не заплатили»
сегодня, 15:59
United Cup. Групповой этап. 3-й тур. США победили Испанию, Великобритания уступила Греции
сегодня, 15:39
Хачанов о нейтральном статусе: «В индивидуальных дисциплинах разница между флагом и его отсутствием не всегда понятна»
сегодня, 14:31
«Я просто честно ответила на вопрос и поделилась наблюдением». Гауфф – на критику ее слов о слабой поддержке американских болельщиков
сегодня, 13:39
United Cup. Групповой этап. 2-й тур. Чехия обыграла Норвегию, Германия уступила Польше
сегодня, 13:04
Брисбен (WTA). Калинская, Потапова, Ястремская вышли во 2-й круг, Павлюченкова, Блинкова, Вондроушова выбыли
сегодня, 13:02
Вавринка о том, получит ли wild card на Australian Open: «Честно говоря, не знаю»
сегодня, 12:46
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября 2025, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября 2025, 20:21Фото