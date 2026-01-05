United Cup. Групповой этап. 3-й тур. США победили Испанию, Великобритания уступила Греции
Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста.
По результатам группового этапа победители групп в каждом из городов разыграют между собой место в полуфинале, четвертой станет лучшая из трех проигравших сборных.
United Cup
Сидней, Перт, Австралия
2 января – 11 января 2026
Призовой фонд – 11 806 190 долларов
Открытые корты, хард
Групповой этап
Третий тур
Группа А (Перт)
|Команда
|USA
|ESP
|ARG
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|США
|W
|W
|2:0
|4:2
|10:5
|Испания
|L
|0:2
|1:5
|4:11
|Аргентина
|L
|W
|1:1
|4:2
|8:6
США – Испания – 2:1
Коко Гауфф (США) – Джессика Бусас Манейро (Испания) – 1:6, 7:6(3), 0:6
Тэйлор Фриц (США) – Хауме Муньяр (Испания) – 7:6(4), 3:6, 7:6(6)
Коко Гауфф / Кристиан Харрисон (США) – Ивонн Кавалье-Реймерс / Хауме Муньяр (Испания) – 7:6(5), 6:0
Группа B (Сидней)
|Команда
|CAN
|BEL
|CN
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Канада
|W
|1:0
|1:0
|6:1
|Бельгия
|L
|1:2
|0:1
|4:4
|Китай
|L
|W
|2:1
|1:0
|5:10
Канада – Бельгия
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Зизу Бергс (Бельгия)
Виктория Мбоко (Канада) – Элиза Мертенс (Бельгия)
Группа C (Перт)
|Команда
|ITA
|FRA
|CH
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Италия
|L
|1:2
|0:1
|3:5
|Франция
|L
|0:3
|0:1
|2:6
|Швейцария
|W
|W
|5:1
|2:0
|11:5
Италия – Франция
Флавио Коболли (Италия) – Артур Риндеркнеш (Франция)
Жасмин Паолини (Италия) – Леолия Жанжан (Франция)
Группа D (Сидней)
|Команда
|AUS
|CZA
|NOR
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Австралия
|W
|2:1
|1:0
|4:3
|Чехия
|Норвегия
|L
|1:2
|0:1
|3:4
Австралия – Чехия
Майя Джойнт (Австралия) – Барбора Крейчикова (Чехия)
Алекс де Минаур (Австралия) – Якуб Меньшик (Чехия)
Группа E (Перт)
|Команда
|GRB
|GRE
|JPN
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Великобритания
|L
|W
|1:1
|2:3
|4:3
|Греция
|W
|W
|2:0
|5:0
|10:2
|Япония
|L
|L
|0:2
|1:5
|3:10
Великобритания – Греция – 0:2
Билли Харрис (Великобритания) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:4, 1:6, 6:7(4)
Эмма Радукану (Великобритания) – Мария Саккари (Греция) – 3:6, 6:3, 1:6
Оливия Николлс / Нил Скупски (Великобритания) – Мария Саккари / Стефанос Циципас (Греция)
Группа F (Сидней)
|Команда
|DE
|POL
|NLD
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Германия
|W
|1:0
|3:0
|6:0
|Польша
|Нидерланды
|L
|0:1
|0:3
|0:6
Польша – Нидерланды
Хуберт Хуркач (Польша) – Тэллон Грикспор (Нидерланды)
Ига Швентек (Польша) – Сюзан Ламенс (Нидерланды)