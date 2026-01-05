United Cup. Групповой этап. 3-й тур. США победили Испанию, Великобритания уступила Греции

В Австралии сыграют третий тур группового этапа United Cup.

Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста.

По результатам группового этапа победители групп в каждом из городов разыграют между собой место в полуфинале, четвертой станет лучшая из трех проигравших сборных.

United Cup

Сидней, Перт, Австралия

2 января – 11 января 2026

Призовой фонд – 11 806 190 долларов

Открытые корты, хард

Групповой этап

Третий тур

Группа А (Перт)

Команда USA ESP ARG Баланс Матчи Сеты США W W 2:0 4:2 10:5 Испания L 0:2 1:5 4:11 Аргентина L W 1:1 4:2 8:6

США – Испания – 2:1

Коко Гауфф (США) – Джессика Бусас Манейро (Испания) – 1:6, 7:6(3), 0:6

Тэйлор Фриц (США) – Хауме Муньяр (Испания) – 7:6(4), 3:6, 7:6(6)

Коко Гауфф / Кристиан Харрисон (США) – Ивонн Кавалье-Реймерс / Хауме Муньяр (Испания) – 7:6(5), 6:0

Группа B (Сидней)

Команда CAN BEL CN Баланс Матчи Сеты Канада W 1:0 1:0 6:1 Бельгия L 1:2 0:1 4:4 Китай L W 2:1 1:0 5:10

Канада – Бельгия

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Зизу Бергс (Бельгия)

Виктория Мбоко (Канада) – Элиза Мертенс (Бельгия)

Группа C (Перт)

Команда ITA FRA CH Баланс Матчи Сеты Италия L 1:2 0:1 3:5 Франция L 0:3 0:1 2:6 Швейцария W W 5:1 2:0 11:5

Италия – Франция

Флавио Коболли (Италия) – Артур Риндеркнеш (Франция)

Жасмин Паолини (Италия) – Леолия Жанжан (Франция)

Группа D (Сидней)

Команда AUS CZA NOR Баланс Матчи Сеты Австралия W 2:1 1:0 4:3 Чехия Норвегия L 1:2 0:1 3:4

Австралия – Чехия

Майя Джойнт (Австралия) – Барбора Крейчикова (Чехия)

Алекс де Минаур (Австралия) – Якуб Меньшик (Чехия)

Группа E (Перт)

Команда GRB GRE JPN Баланс Матчи Сеты Великобритания L W 1:1 2:3 4:3 Греция W W 2:0 5:0 10:2 Япония L L 0:2 1:5 3:10

Великобритания – Греция – 0:2

Билли Харрис (Великобритания) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:4, 1:6, 6:7(4)

Эмма Радукану (Великобритания) – Мария Саккари (Греция) – 3:6, 6:3, 1:6

Оливия Николлс / Нил Скупски (Великобритания) – Мария Саккари / Стефанос Циципас (Греция)

Группа F (Сидней)

Команда DE POL NLD Баланс Матчи Сеты Германия W 1:0 3:0 6:0 Польша Нидерланды L 0:1 0:3 0:6

Польша – Нидерланды

Хуберт Хуркач (Польша) – Тэллон Грикспор (Нидерланды)

Ига Швентек (Польша) – Сюзан Ламенс (Нидерланды)