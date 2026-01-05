  • Спортс
United Cup. Групповой этап. 3-й тур. США победили Испанию, Великобритания уступила Греции

В Австралии сыграют третий тур группового этапа United Cup.

Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста.

По результатам группового этапа победители групп в каждом из городов разыграют между собой место в полуфинале, четвертой станет лучшая из трех проигравших сборных.

United Cup

Сидней, Перт, Австралия

2 января – 11 января 2026

Призовой фонд – 11 806 190 долларов

Открытые корты, хард

Групповой этап

Третий тур

Группа А (Перт)

Команда USA ESP ARG Баланс Матчи Сеты
США    W  W  2:0  4:2  10:5 
Испания      L 0:2  1:5 4:11
Аргентина   1:1   4:2   8:6 

США – Испания – 2:1

Коко Гауфф (США) – Джессика Бусас Манейро (Испания) – 1:6, 7:6(3), 0:6

Тэйлор Фриц (США) – Хауме Муньяр (Испания) – 7:6(4), 3:6, 7:6(6)

Коко Гауфф / Кристиан Харрисон (США) – Ивонн Кавалье-Реймерс / Хауме Муньяр (Испания) – 7:6(5), 6:0

Группа B (Сидней)

Команда CAN BEL CN Баланс Матчи Сеты
Канада     1:0  1:0 6:1 
Бельгия      L 1:2   0:1  4:4 
Китай  W   2:1   1:0  5:10 

Канада – Бельгия

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Зизу Бергс (Бельгия)

Виктория Мбоко (Канада) – Элиза Мертенс (Бельгия)

Группа C (Перт)

Команда  ITA FRA CH Баланс Матчи Сеты
Италия     1:2  0:1  3:5 
Франция     0:3   0:1   2:6 
Швейцария   5:1  2:0  11:5

Италия – Франция

Флавио Коболли (Италия) – Артур Риндеркнеш (Франция)

Жасмин Паолини (Италия) – Леолия Жанжан (Франция)

Группа D (Сидней)

Команда  AUS CZA NOR Баланс Матчи Сеты
Австралия     2:1  1:0  4:3 
Чехия            
Норвегия  L     1:2  0:1  3:4

Австралия – Чехия 

Майя Джойнт (Австралия) – Барбора Крейчикова (Чехия)

Алекс де Минаур (Австралия) – Якуб Меньшик (Чехия)

Группа E (Перт)

Команда GRB GRE JPN Баланс Матчи Сеты
Великобритания    1:1 2:3 4:3 
Греция   2:0 5:0 10:2 
Япония   0:2 1:5 3:10

Великобритания – Греция – 0:2

Билли Харрис (Великобритания) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:4, 1:6, 6:7(4)

Эмма Радукану (Великобритания) – Мария Саккари (Греция) – 3:6, 6:3, 1:6

Оливия Николлс / Нил Скупски (Великобритания) – Мария Саккари / Стефанос Циципас (Греция)

Группа F (Сидней)

Команда DE POL NLD Баланс Матчи Сеты
Германия     W 1:0  3:0  6:0 
Польша            
Нидерланды  L     0:1  0:3  0:6 

Польша – Нидерланды

Хуберт Хуркач (Польша) – Тэллон Грикспор (Нидерланды)

Ига Швентек (Польша) – Сюзан Ламенс (Нидерланды)

