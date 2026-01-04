Бенчич о том, заслуживает ли Вавринка wild card на Australian Open: «Тут даже нечего обсуждать. Не понимаю, чего они ждут»

Белинда Бенчич считает, что Вавринка заслуживает wild card на Australian Open.

11-я ракетка мира Белинда Бенчич поделилась эмоциями после победы команды Швейцарии над сборной Италии во втором туре United Cup.

Сегодня в одиночке она обыграла Жасмин Паолини со счетом 6:4, 6:3, а в паре с Якубом Полем победила Сару Эррани и Андреа Вавассори – 7:5, 4:6, 10:7.

– Белинда, в 2025 году ты дважды играла с Жасмин (в прошлом сезоне Бенчич уступила итальянке на United Cup и турнире в Нинбо – Спортс’’). Матчи были разными. Насколько приятно было ее обыграть, тем более на том же турнире?

– Конечно, приятно взять реванш – и в одиночке, и в команде. Она очень сильная теннисистка, а я сегодня довольна своим уровнем.

У нас была огромная поддержка со скамейки. Были ключевые моменты, где это сильно помогло, потому что в голове еще сидели ошибки из предыдущих матчей. Я рада, что смогла с этим справиться. Вот и все.

– Как вы считаете, Стэн [Вавринка] заслуживает wild card на Australian Open?

– Тут даже нечего обсуждать. Не понимаю, чего они ждут, – сказала Бенчич на пресс-конференции.

На данный момент организаторы Australian Open не объявили еще трех обладателей wild card в мужскую сетку. Турнир стартует 18 января.