  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Бенчич о том, заслуживает ли Вавринка wild card на Australian Open: «Тут даже нечего обсуждать. Не понимаю, чего они ждут»
3

Бенчич о том, заслуживает ли Вавринка wild card на Australian Open: «Тут даже нечего обсуждать. Не понимаю, чего они ждут»

Белинда Бенчич считает, что Вавринка заслуживает wild card на Australian Open.

11-я ракетка мира Белинда Бенчич поделилась эмоциями после победы команды Швейцарии над сборной Италии во втором туре United Cup.

Сегодня в одиночке она обыграла Жасмин Паолини со счетом 6:4, 6:3, а в паре с Якубом Полем победила Сару Эррани и Андреа Вавассори – 7:5, 4:6, 10:7.

– Белинда, в 2025 году ты дважды играла с Жасмин (в прошлом сезоне Бенчич уступила итальянке на United Cup и турнире в Нинбо – Спортс’’). Матчи были разными. Насколько приятно было ее обыграть, тем более на том же турнире?

– Конечно, приятно взять реванш – и в одиночке, и в команде. Она очень сильная теннисистка, а я сегодня довольна своим уровнем.

У нас была огромная поддержка со скамейки. Были ключевые моменты, где это сильно помогло, потому что в голове еще сидели ошибки из предыдущих матчей. Я рада, что смогла с этим справиться. Вот и все.

– Как вы считаете, Стэн [Вавринка] заслуживает wild card на Australian Open?

– Тут даже нечего обсуждать. Не понимаю, чего они ждут, – сказала Бенчич на пресс-конференции.

На данный момент организаторы Australian Open не объявили еще трех обладателей wild card в мужскую сетку. Турнир стартует 18 января.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoБелинда Бенчич
logoAustralian Open
logoUnited Cup
logoсборная Швейцарии
Якуб Поль
logoСтэн Вавринка
logoЖасмин Паолини
logoсборная Италии по теннису
logoWTA
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Веснина о словах Кудерметовой, что она якобы просила не публиковать ее историю про Руне: «Я никогда не публиковала бы материал, который вызывает у гостя вопросы»
4 минуты назад
Джокович не сыграет в Аделаиде
13 минут назад
Медведев о проблеме ночных матчей на Australian Open: «Не думаю, что что-то изменится»
47 минут назад
Медведев о проморолике Australian Open с разбитой камерой: «Пусть снижают штраф. Реклама – это деньги, а мне за это ничего не заплатили»
сегодня, 15:59
United Cup. Групповой этап. 3-й тур. США победили Испанию, Великобритания уступила Греции
сегодня, 15:39
Хачанов о нейтральном статусе: «В индивидуальных дисциплинах разница между флагом и его отсутствием не всегда понятна»
сегодня, 14:31
«Я просто честно ответила на вопрос и поделилась наблюдением». Гауфф – на критику ее слов о слабой поддержке американских болельщиков
сегодня, 13:39
United Cup. Групповой этап. 2-й тур. Чехия обыграла Норвегию, Германия уступила Польше
сегодня, 13:04
Брисбен (WTA). Калинская, Потапова, Ястремская вышли во 2-й круг, Павлюченкова, Блинкова, Вондроушова выбыли
сегодня, 13:02
Вавринка о том, получит ли wild card на Australian Open: «Честно говоря, не знаю»
сегодня, 12:46
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря 2025, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября 2025, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября 2025, 20:21Фото