Арина Соболенко: «Бадоса – настоящий боец. Было тяжело видеть, через что она проходит»

Арина Соболенко: я всегда была рядом с Бадосой.

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала воссоединение на корте с Паулой Бадосой.

В первом круге парного турнира в Брисбене они обыграли Людмилу Самсонову и Чжан Шуай со счетом 7:6(2), 7:6(3).

«Она настоящий боец. Сабадоса возвращается, так что на корте нам будет интересно. Мне было тяжело видеть, через что она проходит – я всегда была рядом. Мы много общаемся, я старалась дать ей лучшие советы и поддержать во всем, что ей было нужно. Я знаю, что она вернется на свой уровень. Главное – чтобы ее организм был в порядке и готов к серьезной работе».

Также белоруска высказалась о том, что приехала в Брисбен в статусе действующей чемпионки.

«Честно говоря, разницы никакой. Будь я действующей чемпионкой или вылети в первом круге год назад, цель одна и та же – показывать лучший теннис и становиться сильнее. Я именно так к этому и отношусь. Всегда концентрируюсь на себе, на развитии игры и на том, чтобы быть готовой на 100%», – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
