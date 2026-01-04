Вавринка о том, что провел на корте 6 часов за 2 матча: «Это мой последний год, поэтому нужно играть максимальное количество времени»

Стэн Вавринка: хочу играть максимальное количество времени в этом сезоне.

40-летний Стэн Вавринка высказался о первых матчах нового сезона.

Вчера на групповом этапе United Cup швейцарец победил Артура Риндеркнеша (5:7, 7:6(5), 7:6(5)) за 3 часа 18 минут, а сегодня уступил Флавио Коболли за 2 часа 57 минут – 4:6, 7:6(2), 6:7(4).

Сезон-2026 станет последним в карьере трехкратного чемпиона «Больших шлемов».

– Стэн, три дня в сезоне, шесть сетов, шесть часов на корте. Ты хочешь играть так весь год? Сегодня ты наверняка остался доволен своим уровнем.

– Это мой последний год, поэтому нужно играть максимальное количество времени. Стараюсь делать это в каждой игре. Сегодня был тяжелый матч. Думаю, уровень был отличным. Флавио играл очень хорошо, делал все, что нужно, чтобы давить и выигрывать. Найти решение было непросто.

В целом я доволен своим уровнем. Конечно, хотелось бы победить, но они сделали свою работу. Мы счастливы как команда – это самое важное. Два дня подряд – два долгих матча. Физически чувствую себя хорошо, уверен, что буду только прибавлять.

– Было поздно, и большая часть зрителей уже разошлась. Как удается сохранять мотивацию и высокий уровень энергии?

– Мы любим то, что делаем. Конечно, приятно, когда много фанатов, атмосфера классная. Понимаем, что уже поздно, но это не мешает выкладываться на максимум. Даже если зрителей 100 или 10 000, мы будем бороться и получать удовольствие.

– Насколько ты уверен, что получишь wild card на Australian Open?

– Не знаю. Живу одной неделей. Когда приходит хорошая новость о wild card, как сюда или в Окленд, я очень рад. Если нет – едем дальше, на следующий турнир, – сказал Вавринка на пресс-конференции.

