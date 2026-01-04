Гауфф о 1 Point Slam: «Организаторы хотели, чтобы я участвовала. Честно говоря, я не особо этого жду»

Коко Гауфф: я не слишком уверена в себе перед 1 Point Slam.

Третья ракетка мира Коко Гауфф высказалась о турнире 1 Point Slam, на котором она сыграет 14 января.

Выставочный турнир с участием профессионалов и любителей пройдет в формате плей-офф: победитель розыгрыша проходит в следующий раунд, проигравший выбывает. Чемпион получит 1 миллион долларов.

На соревнования также заявились Карлос Алькарас , Янник Синнер , Ник Кириос , Ига Швентек , Даниил Медведев , Феликс Оже-Альяссим , Наоми Осака , Жасмин Паолини и Циньвэнь Чжэн .

– Коко, я видел, что ты заявилась на 1 Point Slam перед Australian Open.

– На самом деле нет… (смеется) ну да, организаторы хотели, чтобы я участвовала. Честно говоря, я не особо этого жду, но…

– В прошлом году было весело. А вообще интересно. Теперь это настоящее событие за неделю до турнира «Большого шлема». В итоге выйдет три недели соревнований подряд. Как ты к этому относишься? Вокруг вас будут зрители, камеры – уже не та спокойная подготовка, к которой вы привыкли раньше.

– Да, это помогает настроиться и войти в нужный ритм. Еще это здорово для самого спорта – такие необычные форматы помогают все разнообразить.

Что касается 1 Point Slam, посмотрим, как у меня получится. Я не слишком уверена в себе. Но в целом считаю, что это круто – турнир показывает более веселую сторону тенниса. Потом, конечно, все станет серьезно, но для фанатов это интересно. Особенно потому, что в теннисе обычно все спокойно, нет лишней суеты. А это дает зрителям возможность посмотреть на игру под другим углом.

Я стараюсь делать все в меру: сначала сыграю на 1 Point Slam, а потом полностью сосредоточусь на двух неделях турнира», – сказала Гауфф на пресс-конференции.

