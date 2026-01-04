Александр Бублик: «На данный момент Зверев – единственный игрок, который может бороться с Синнером и Алькарасом на дистанции»

Александр Бублик: Зверев показал, что после Синнера и Алькараса остается сильнейшим.

11-я ракетка мира Александр Бублик рассказал, кто сможет составить конкуренцию Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру в сезоне-2026.

«Сейчас, наверное, третье место занимает Зверев . Думаю, на данный момент он единственный игрок, который на дистанции может с ними [с Синнером и Алькарасом] бороться. Он третий в мире и уже показал, что после Синнера и Алькараса остается сильнейшим.

Безусловно, ему есть куда расти. Он хороший спортсмен и много тренируется. Мы с ним достаточно часто общаемся, и мне кажется, что он один из тех, кто действительно может составить конкуренцию. Если он грамотно подойдет к следующему сезону и хорошо подготовится именно к игре с ними, у него есть все шансы. С другими ребятами у него не так много проблем, ведь он закончил сезон третьим», – сказал Бублик в интервью First & Red.

