Винус об игре со Свитолиной в паре: «Надеюсь, Серена не будет ревновать»

Винус и Свитолина высказались об игре в паре перед турниром в Окленде.

Семикратная чемпионка «Больших шлемов» Винус Уильямс и 14-я ракетка мира Элина Свитолина поделились ожиданиями от игры в паре.

В первом круге турнира в Окленде они встретятся с Александрой Эалой и Ивой Йович .

Винус: «Я играю в паре со Свитолиной. Мы всегда были соперницами, но наконец-то оказались в одной команде. Надеюсь, Серена не будет ревновать.

Сила Элины в умении бороться. Мы обе не играем парные турниры каждый день, но думаю, сможем объединить наши умения из одиночки и заставить это работать».

Свитолина: «Играть вместе с такой легендой – большая привилегия, и завтра я постараюсь выложиться на максимум, чтобы победить».

Журналист: «Придумали уже какое-нибудь крутое прозвище для вашей пары?»

Свитолина: «Пока нет (смеется). Думаю, мы подумаем об этом позже».

Винус: «Пока у нас его нет. Сначала нужно одержать хотя бы одну победу – тогда у нас будет какое-то название. Будем иметь это в виду».

