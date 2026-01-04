Винус об игре со Свитолиной в паре: «Надеюсь, Серена не будет ревновать»
Семикратная чемпионка «Больших шлемов» Винус Уильямс и 14-я ракетка мира Элина Свитолина поделились ожиданиями от игры в паре.
В первом круге турнира в Окленде они встретятся с Александрой Эалой и Ивой Йович.
Винус: «Я играю в паре со Свитолиной. Мы всегда были соперницами, но наконец-то оказались в одной команде. Надеюсь, Серена не будет ревновать.
Сила Элины в умении бороться. Мы обе не играем парные турниры каждый день, но думаю, сможем объединить наши умения из одиночки и заставить это работать».
Свитолина: «Играть вместе с такой легендой – большая привилегия, и завтра я постараюсь выложиться на максимум, чтобы победить».
Журналист: «Придумали уже какое-нибудь крутое прозвище для вашей пары?»
Свитолина: «Пока нет (смеется). Думаю, мы подумаем об этом позже».
Винус: «Пока у нас его нет. Сначала нужно одержать хотя бы одну победу – тогда у нас будет какое-то название. Будем иметь это в виду».
