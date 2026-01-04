  • Спортс
Кириос о том, почему продолжает играть после травм: «Я псих. Мне просто нравится все, что связано с теннисом»

Ник Кириос: все хорошее в моей жизни связано с теннисом.

Ник Кириос и Танаси Коккинакис рассказали, что мотивирует их продолжать карьеру.

Ранее они вышли во второй круг парного турнира в Брисбене, обыграв Мэтью Эбдена и Раджива Рама – 5:7, 6:4, 10:8.

Журналист: «Если смотреть шире и учитывать все травмы последних лет и пережитое вами, часто ли вы оглядываетесь назад и вспоминаете свой путь, начиная с финала юниорского «Уимблдона»-2013?»

Кириос: «Я не так часто думаю об этом моменте. Моя теннисная карьера получилась очень необычной. Любой матч, как этот, возможность просто выйти и сыграть – это уже что-то особенное.

Я не знаю, какие у меня планы на этот год и что ждет в будущем. Я буквально живу одним днем. Просто участвовать в таких турнирах – это уже круто. Когда мы с Танаси играем пару, вспоминаем, что этот путь может быть веселым. Это не всегда только травмы, давление и тяжелая работа. В конце концов все хорошее в моей жизни связано с теннисом. И все пролетело очень быстро. Мы вспоминаем 2013-й, и кажется, будто это было совсем недавно, а мне уже 30 (смеется)».

Коккинакис: «Ему 30, мне почти 30. Это безумие. Никогда не слушаешь людей, когда они говорят, что время летит быстро. Ходим уже как ветераны. Ментально мы чувствуем себя молодыми, но физически – это уже совсем другая история».

Журналист: «Что мотивирует вас возвращаться после всех этих травм и неудач? Можно ли сказать, что вы ищете то самое ощущение от игры?»

Кириос: «Я псих. Мне просто нравится все это. Мне нравится все, что связано с теннисом (улыбается). Честно говоря, я даже не знаю, что мне еще делать».

Коккинакис: «Не могу говорить за Ника, но лично для меня смысл именно в таких моментах – в игре перед зрителями и в том отклике, который она вызывает. Поэтому мы и любим этот спорт. Когда мы здоровы и можем просто играть в теннис, думая только об игре, – это классное, захватывающее чувство. Мы занимаемся этим всю жизнь.

Я стараюсь сделать все возможное и поставить все галочки, потому что, как я уже говорил, время летит очень быстро. Я не хочу через пять лет сказать себе: «Эх, я мог сделать что-то еще».

Поэтому, пока мы хоть как-то способны продолжать, думаю, мы будем это делать. Именно поэтому такие парни, как Стэн [Вавринка], играют так долго. Им просто нравится это ощущение, нравится быть на корте. Наверное, поэтому многие потом становятся тренерами – со временем они проживают это чувство через своего игрока. Думаю, в этом и есть причина», – сказали теннисисты на пресс-конференции.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
