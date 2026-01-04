Ник Кириос: «Никто не делает столько же глупостей на корте, сколько делаю я. В этом и есть мой вклад»

Кириос: никто не делает столько же глупостей на корте, сколько делаю я.

Ник Кириос прокомментировал парный матч на турнире в Брисбене, который он выиграл вместе с Танаси Коккинакисом. Они прошли Мэтью Эбдена и Раджива Рама (5:7, 6:4, 10:8).

– Вы много говорите сейчас о том, что хотите развлекать зрителей. Сегодня в игре было много театральности. Чувствуете ли вы, что именно парный разряд дает вам больше возможностей в этом плане?

– Да, определенно. Думаю, на этом этапе карьеры я даже в одиночке делаю всякие глупости и поступаю так, как мне хочется.

Пара, наверное, дает мне еще больше пространства для шоу. И я чувствую, что мы лучше всего играем в паре тогда, когда находим баланс: не воспринимаем все слишком серьезно, но в нужные моменты собираемся и включаемся. Нам это нравится, мы получаем удовольствие. Сегодня я получил огромное удовольствие от игры, и при этом уровень был невероятно высоким.

Мне кажется, никто не делает столько же глупостей на корте, сколько делаю я. В этом и есть мой вклад [в игру], – поделился Кириос на пресс-конференции.

В следующем круге они сыграют с Садио Думбией и Фабьеном Ребулем.