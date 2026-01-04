Зверев о своих результатах в 2025-м: «Медиа выставили мой сезон гораздо более негативным, чем он был на самом деле»

Зверев считает, что медиа слишком негативно оценили его прошлый сезон.

Александр Зверев оценил свои результаты в прошлом сезоне. Немец выиграл в 2025-м один титул и дошел до финала Australian Open.

– Прошлый сезон вы провели мощно и завершили его на третьей строчке рейтинга. Как бы вы оценили его относительно поставленных целей?

– Думаю, вы первый человек за долгое время, который сказал мне, что у прошлый сезон я провел мощно (улыбается).

Мне кажется, многие – и медиа, и многие немецкие журналисты в том числе – выставили его гораздо более негативным, чем он был на самом деле.

У меня были проблемы. Были проблемы со здоровьем, потому что весь сезон меня преследовали травмы. С учетом всех этих проблем я считаю, что можно гордиться тем, что я завершил сезон в статусе третьей ракетки мира.

Конечно, мне бы хотелось, чтобы я провел его иначе. Я не выиграл те турниры, которые хотел выиграть, особенно если говорить о крупных титулах. Опять же, с учетом проблем, с учетом всего, что происходило, я все равно считаю хорошим результатом то, что я закончил год третьим в мире.

Понятно, что топ-2 сейчас довольно далеко впереди, чего не было в конце 2024-го, когда я завершил год как вторая ракетка мира. Я чувствую, что мне нужно во многом их догонять. Но остальная часть тура в таким же положении, – поделился Зверев на пресс-конференции United Cup.